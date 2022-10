Viale Il Piacentino, resta grave il 20enne accoltellato ieri. Caccia all’aggressore

Rimangono gravi le condizioni del ventenne marocchino accoltellato più volte ieri intorno alle 18.00 all’uscita di un negozio da barbiere lungo viale Il Piacentino, di fronte alla stazione di Piacenza. Secondo il racconto fornito da alcuni testimoni, ad aggredirlo (mentre il giovane era seduto su una rastrelliera tra il negozio e il bar all’angolo) sarebbe stato un altro ragazzo, anch’egli – pare – nordafricano. L’aggressore, dopo essersi avvicinato alla vittima, si sarebbe messo a discutere animatamente per poi estrarre un coltello (qualcuno ha parlato addirittura di forbici) colpendo alla schiena, all’addome e al fianco. Il 20enne si è accasciato a terra in un lago di sangue, mentre l’accoltellatore si è dileguato verso viale Abbadia, facendo perdere le sue tracce.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto con l’auto medica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca. Con loro, oltre alle volanti della polizia, i carabinieri del Radiomobile e Levante che hanno avviato le indagini, ascoltando tutti i testimoni presenti sulla scena. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso in gravi condizioni per poi essere ricoverata in chirurgia d’urgenza. Con lui – ma con ferite più lievi – anche un altro giovane straniero, intervenuto nel tentativo di fermare l’assalitore. Nell’ambito delle indagini, le telecamere presenti in zona potrebbero fornire elementi utili. Intanto è caccia all’uomo.