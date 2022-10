Biciclette e monopattini in contromano per le vie di Piacenza. “Sono un pericolo”

“Troppe biciclette contromano per le vie della città”. A lamentarlo sono taxisti e conducenti di autobus che puntano il dito sui pericoli che questo comportamento può provocare. Chiedono perciò più controlli e una regolamentazione più stringente.

A Piacenza la possibilità di pedalare per le vie del centro in direzione opposta al senso di marcia era stata introdotta nel 2008, ma suscitò polemiche e dal 2017 non è più consentita. Sembra però che molti piacentini non vi abbiano rinunciato. E come se non bastasse, ora si sono aggiunti anche quanti si spostano in monopattino.

L’articolo di Paolo Marino su Libertà in edicola.