Perde il controllo e si ribalta lungo la Cementirossi: auto distrutta, guidatore illeso

Se l’è cavata con qualche botta e uno enorme spavento l’automobilista che nella notte ha perso in controllo della propria vettura e si è ribaltato a lato della strada mentre percorreva la “Cementirossi”. L’auto si è fermata sul lato del guidatore, che quindi non era in grado di uscire.

Sul posto sono così arrivati i vigili del fuoco per liberarlo, i carabinieri per verificare la dinamica dell’incidente e i mezzi del 118 per portare il ferito in ospedale, fortunatamente in buone condizioni.

