A Grazzano Visconti “Arte nel tempo” ha chiuso dopo 27 anni di attività

Chiude dopo 27 anni una delle botteghe di Grazzano Visconti. “Arte nel tempo” di Roberto Saltarelli, in cui si poteva trovare una grande varietà di articoli da regalo, oltre ai souvenir ed oggettistica molto in voga nel borgo, abbassa definitivamente le serrande. Saltarelli ha quasi ottant’anni e, dopo oltre 60 anni di lavoro nel settore del commercio, si godrà la meritata pensione.

Saltarelli infatti ha preso in affitto il negozio a Grazzano Visconti nel 1995, dopo trent’anni di attività come fotografo a Podenzano. Ma la sua attività professionale è iniziativa a 18 anni a Gossolengo, sempre come fotografo. Per la sua carriera, nel 2018 ha ricevuto l’onorificenza di Maestro del Commercio.