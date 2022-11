Nasce al pronto soccorso la “Sala del sollievo” dove il fine vita trova dignità

Verrà presentata domani, 10 novembre, dall’associazione Il Pellicano Piacenza Onlus e dall’Ausl di Piacenza la Sala Sollievo del Pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, in occasione della Giornata nazionale delle Cure palliative.

La Sala Sollievo è dedicata alle persone che giungono in Pronto soccorso in condizioni di fine vita. Garantisce silenzio, intimità, tranquillità, accudimento e ascolto al paziente e ai suoi familiari. Gli arredi cercano di riprodurre, per quanto possibile un ambiente ospedaliero, l’atmosfera di una casa e sono stati donati dall’associazione Il Pellicano Piacenza Onlus con il contributo di Bolzoni Spa. La Sala del Sollievo del Pronto soccorso è aperta ai familiari 24 ore su 24, senza limite numerico, ed è gestita dai medici, infermieri e operatori sociosanitari secondo un percorso dedicato. I professionisti del reparto hanno seguito un corso formativo specifico gestito dalla psicologa della Rete delle Cure palliative per migliorare le competenze comunicative indispensabili per stare accanto al paziente e alla sua famiglia nel fine vita.

“Abbiamo cercato di creare in Pronto soccorso un luogo dove il fine vita potesse essere vissuto in modo intimo, insieme ai propri cari, lontano dai campanelli che suonano, dal sovraffollamento delle aree, dal telefono che squilla a ogni ora e da quella terribile luce artificiale che conosciamo bene e che è capace di annullare il giorno e la notte uniformando il tempo”.