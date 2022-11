Contro la violenza alle donne, mascherine rosse per la Pubblica Valtidone Valluretta

La Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta dice no alla violenza contro le donne. In occasione della settimana di sensibilizzazione a questo delicato tema i volontari dell’associazione castellana hanno deciso di indossare mascherine rosse durante i turni in ambulanza e hanno sottolineato quanto sia importante la presenza femminile in Pubblica. “Le donne – dicono dalla sede di via Morselli – rappresentano un apporto determinante nella nostra associazione. Durante il periodo del covid gran parte dei turni sonno stati coperti da volontarie e anche all’interno del corso per la formazione di nuovi militi più della metà sono giovani ragazze”.

