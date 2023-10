Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta, presentato il corso per aspiranti volontari

Sono stati in venti a rispondere all’appello della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta a partecipare alla serata di presentazione del corso di formazione per nuovi volontari. I venti aspiranti nuovi militi sono stati accolti dal presidente della Pubblica, Mariano Gaddilastri. “La nostra associazione – ha spiegato – ha fame di nuovi volontari che possano prestare servizio sanitario in ambulanza, ma anche semplicemente di persone che abbiano voglia di preparare un pasto caldo per i nostri volontari”.

Il corso si divide in due parti. Le prime quaranta ore sono uguali per tutti, dopodiché chi vuol prestare servizio in emergenza urgenza deve affrontare altre 60 ore di corso.

