“Non abbiate paura di denunciare la violenza”: incontro a Ponte dell’olio

Non tacere, non avere paura, non tollerare un insulto o uno schiaffo pensando che siano gesti estemporanei. Parlarne, denunciare è l’invito che è stato fatto nell’incontro “Vite…il coraggio di raccontarsi” promosso dall’associazione “Il cassetto delle idee” di Ponte dell’olio e che si è tenuto domenica pomeriggio nella nuova sala del complesso delle Fornaci per celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre.

Un evento in cui le componenti dell’associazione, per la gran parte donne, hanno voluto leggere storie di vita vera, di violenza e di umiliazione, di molestia e di abuso, ma in cui, invitando le forze dell’ordine, hanno voluto dare un aiuto concreto alle donne, informandole delle possibilità che ci sono per poter uscire da una spirale che può portare all’annichilimento o, non in casi rari, alla morte. I carabinieri, rappresentati dal maresciallo Gabriele Renna della stazione di Ponte dell’olio, e la Polizia locale dell’Unione Alta Valnure e Valnure Valchero, hanno le porte sempre aperte a ricevere chiunque volesse denunciare, ma anche solo parlare, raccontare, e saranno capaci di capire ed indirizzare per un aiuto. E il numero antiviolenza 1522 è sempre attivo.

Scarpe rosse, quadri a tema realizzati dall’artista Nadia Scozzesi, foto forti, di donne picchiate, con lividi (erano le donne del Cassetto delle Idee a dare il volto a tante donne vittime di violenza) hanno fatto da cornice al pomeriggio che ha avuto il patrocinio dei Comuni di Pontedellolio, Podenzano, Bettola e Vigolzone ed il supporto di Avis Pontedellolio e Valore Valnure.