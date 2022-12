Una valle di musica ospite a “Nel Mirino”. L’idea: “Corsi internazionali a Bobbio”

Nella zona del castello di Bobbio, in via Maiolo 1, sono sempre di più quelli che in paese, ad ogni età, sanno suonare uno strumento, pianoforte, batteria, sassofono, chitarra soprattutto. Dal veterinario al meccanico, dalla commerciante all’assicuratrice, fino ai venti piccolissimi dai tre anni in su nel “vivaio” della propedeutica, e poi ancora ragazzi arrivati anche da Ottone: sono già settanta da tutti i paesi gli iscritti a “Musica Facendo”, che inaugurerà i nuovi locali restaurati domani, domenica, alle 10.30. Fino alle 18 si potranno provare gli strumenti e frequentare liberamente i corsi.

In queste ore di emozione, in vista del taglio del nastro della nuova scuola nella “valle della musica”, il direttore di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi ha voluto partecipare a questa piccola grande rivoluzione dandole spazio a “Nel Mirino”, in onda ieri sera su Telelibertà.

Ospiti videocollegati, intervistati anche dalla giornalista Elisa Malacalza, il maestro e pianista Davide Ridella, il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e Marco Santoro, figlio dell’imprenditore (a sua volta allievo della scuola) che ha voluto donare gli spazi, un regalo al futuro, al talento, alla montagna. La seconda parte della puntata è stata dedicata invece alla liutaia Carmen Sanzol, che con il marito Matias Rojas ha scelto di vivere e aprire un laboratorio a Santa Cecilia di Coli. Dall’Argentina quindi alla Valtrebbia.

Il sindaco ha sottolineato in trasmissione un sogno: “Che tornino a Bobbio i corsi internazionali di perfezionamento musicale”. Ridella, senza farselo ripetere, ha subito detto sì alla sfida.

Spazio anche alle riflessioni sul valore educativo e sociale della musica, argine ai crescenti rischi di disagio giovanile: “Siamo arrivati al punto di dover installare telecamere nei parchi gioco, considerati gli atti vandalici crescenti”, ha detto amareggiato il sindaco. “Penso quindi che offrire ai nostri giovani occasioni di formazione musicale, di sport, di cultura, possa dar loro anche strumenti per toglierli dalla tentazione di percorsi sbagliati”.