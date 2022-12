Ragazzi diversamente abili, in arrivo tre appartamenti per una vita autonoma

A Gossolengo e Rivergaro stanno per essere realizzati tre appartamenti dove otto ragazzi e ragazze diversamente abili potranno vivere in maniera, per quanto possibile, autonoma. Grazie ad un gioco di squadra tra Castel San Giovanni, Gossolengo e Rivergaro al distretto di Ponente (di cui Castello è capofila) sono stati finanziati 476 mila euro che serviranno per avviare i tre appartamenti. Due (comunicanti per un totale di sei posti) saranno realizzati a Rivergaro, in via Roma nell’ex sede della Pubblica Assistenza Sant’Agata. Il terzo, per due posti, sarà in via Grandi a Gossolengo, negli attuali locali della cucina a servizio della mensa della scuola primaria.

