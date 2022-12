A Gragnano la segnaletica si rifà il look: “Orientarsi verso le strade e le località minori”

Indicazioni più puntuali per agevolare chi ha bisogno di indirizzi precisi, dai corrieri fino alle ambulanze in caso di emergenza: così a Gragnano prosegue l’attività di sostituzione e installazione di nuova segnaletica verticale per individuare con precisione anche le strade e le località minori.

Il lavoro di revisione della segnaletica periferica è partita da tempo. “Ormai abbiamo sostituito il 90% dei segnali indicatori delle frazioni e singole località” sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Schiavi. “Sono stati posizionati cartelli prima inesistenti e che oggi sono però necessari a causa del maggior utilizzo del sistema di vendite online da parte della popolazione, con conseguenti consegne da parte dei corrieri. In questi giorni sono stati posizionati ad esempio i nuovi cartelli indicatori di Strada Loggia, cioè un tratto della Provinciale 38, e della località Dazio, finora assenti. Inoltre abbiamo pensato si sostituire anche quelli gravemente ammalorati nei pressi del Santuario della Madonna del Pilastro”.

Mancano all’appello ancora i cartelli segnaletici di Campremoldo Sopra, per i quali l’amministrazione promette il rifacimento nel 2023. “Abbiamo pensato che quest’ultimo intervento, pur limitato, potesse essere percepito come un segno di attenzione alla comunità, soprattutto in questo periodo dell’anno” aggiunge il sindaco Patrizia Calza. “Il nostro obiettivo è riqualificare le zone del territorio che più ne hanno necessità”.