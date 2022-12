“Babbo Natale è stanco”, ci pensano i piacentini: tanti regali per i bisognosi

Non se l’aspettavano. Così tanti giocattoli e dolciumi si sono visti poche volte nella sede di Fabbrica & Nuvole. Ma i piacentini sanno essere molto generosi: una riprova l’hanno avuta Bernardo Carli e i “suoi” volontari che nelle scorse settimane hanno lanciato un appello alla cittadinanza a donare giochi e dolci da consegnare poi alle famiglie bisognose.

L’iniziativa, definita “Babbo Natale è stanco… non svegliarlo”, è stata proposta per la seconda volta dopo il successo dello scorso anno. Ora tocca alle famiglie e ai bambini venire a prenderli: l’appuntamento è da oggi, giovedì 21 dicembre, fino alla vigilia. Oggi e domani la sede di via Roma 177 resterà aperta alla mattina dalla 9.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, mentre sabato l’apertura sarà solo al mattino dalle 9.00 alle 12.00.

L’articolo su Libertà.