Visite guidate alla scoperta di Piacenza, gli appuntamenti da Capodanno all’Epifania

Sulla scia del successo riscontrato per i tanti appuntamenti organizzati nel corso

dell’anno, anche per il 2023 Itinere e il Comune di Piacenza porteranno avanti, grazie

alla partecipazione delle guide abilitate di città e provincia, l’impegno congiunto per

un’ampia programmazione di visite guidate tematiche, pensate per i turisti e per i

residenti, nonché per fasce d’età diverse. Si chiama “Ultima fermata Piacenza”, la visita in programma sabato 31 dicembre dalle 11 alle 12.30: un itinerario nel cuore del centro storico tra i monumenti che raccontano una storia bimillenaria, dall’impianto urbanistico di epoca romana alle testimonianze architettoniche più recenti, dall’epoca dei Comuni a quella dei Farnese. Il percorso, adatto a tutti – compresi gli amici a quattro zampe – partirà dall’Ufficio Iat-R di piazza Cavalli 7, tramite il quale occorre prenotare scrivendo a [email protected] o chiamando lo 0523-492001. Il costo di partecipazione è di 10 euro per gli adulti, gratuito per i minori di 12 anni.

Sarà invece dedicata in particolare ai bambini dai 6 ai 10 anni, la caccia al tesoro –

con premio finale per i piccoli aiutanti – in calendario il 6 gennaio dalle 11 alle 12.15:

“La befana ha perso i doni”. Riusciranno i giovanissimi visitatori, con l’aiuto degli

indizi disseminati lungo il tragitto, a ritrovare i doni smarriti dallo spedizioniere che

doveva alleggerire il lavoro nel giorno dell’Epifania, ma ha sbagliato tutti gli

indirizzi? Il costo di partecipazione è di 7 euro per i bambini dai 6 anni, 3 euro per

ogni accompagnatore adulto. Anche in questo caso, è necessario prenotare tramite

l’Ufficio Iat, ai recapiti sopraccitati.

31 dicembre 2022