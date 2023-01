Aggressione in pizzeria: arresto convalidato e torna ai domiciliari dopo tre evasioni

“Il mio assistito è evaso tre volte dai domiciliari, ma la prima volta perché aveva litigato con un collega di lavoro che lo ospitava, la seconda era il giorno di Natale e trovatosi solo in casa è uscito, poi la terza evasione…” Così l’avvocato difensore Fabio Leggi ieri, 13 gennaio, in tribunale per la direttissima di un ventenne cittadino dell’Honduras accusato di essere evaso dai domiciliari e di aver raggiunto una pizzeria nella zona di via Alberoni, a Piacenza, dove, secondo l’accusa, avrebbe aggredito il titolare e un cliente. Il giudice Alessandro Rago ha convalidato l’arresto e ripristinato i domiciliari per l’imputato. Il giovane, davanti al giudice, si è giustificato e ha chiesto scusa: “Ho sbagliato, ma era molto tempo che ero chiuso in casa e non ce la facevo più”. L’uomo era stato infatti arrestato due anni fa per spaccio, con precedenti penali per estorsione, rapina, furto ed era nuovamente evaso giovedì ubriacandosi insieme ad un macedone che presto comparirà in tribunale con l’accusa di tentato omicidio, per l’aggressione di un trentenne piacentino (poi ricoverato a Parma in prognosi riservata).

