“Palazzetto anche per altri sport”: a Rivergaro consegnate 326 firme

“Estendere il più possibile l’utilizzo del palazzetto dello sport anche alle altre discipline sportive diverse dalla pallavolo”. E a Rivergaro oltre 300 persone rispondono all’appello, siglando la propria adesione al principio di una maggiore fruibilità dell’unica struttura esistente per partite e allenamenti. Sono state consegnate in Comune le 326 firme che un gruppo di cittadini ha raccolto in poco più di un mese, sulla scia delle polemiche: i promotori sono l’ex presidente del River Basket Giuseppe Repetti, Matteo Bisi e Giuseppe Gilberti.

