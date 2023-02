Furto alla pizzeria Tosello. Ladri spaccano la vetrina, scarso il bottino

Non solo l’assalto alla farmacia della Besurica, i ladri sono entrati in azione anche in centro città a Piacenza, dove hanno preso di mira la pizzeria Tosello di via Daveri. Lo annunciano i proprietari sulla pagina social del locale. Ignoti sono entrati in azione all’alba di stamattina, 8 febbraio, tentando di forzare la porta di ingresso della pizzeria, probabilmente con un piede di porco. La vetrata è andata in frantumi e i ladri sono riusciti a entrare e rubare il poco contante che era contenuto nel registratore di cassa. Del caso se ne stanno occupando la polizia.

