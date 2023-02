“La mia vendetta sarà lenta e dolorosa”. Ex fidanzato a processo per stalking

Incappucciato si nascondeva dietro gli alberi sotto la casa della ex fidanzata per spaventarla quando rientrava. “Mi ha ripetutamente minacciata – ha raccontato la donna in lacrime -. Una volta, dopo che lo avevo lasciato, mi ha scritto un messaggio WhatsApp che diceva: la mia vendetta sarà lenta e dolorosa, la pagherete tutti”.

Il messaggio è finito agli atti del processo che si è svolto lunedì 13 febbraio in tribunale. Imputato di stalking (atti persecutori) un 37enne originario del sud, residente in Val d’Arda che si è sempre dichiarato innocente. La vittima è una ragazza piacentina 30enne, che ha deposto davanti al giudice e ha ricostruito i fatti avvenuti fra il 2018 e il 2019, epoca in cui aveva allacciato una relazione con l’uomo.

L’udienza è stata rinviata a dicembre per consentire l’ascolto di altri testimoni.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’