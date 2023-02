“Mesi di attesa per i piccoli interventi”. Ausl: “Corsa a ridurre i tempi”

Lunghe attese, anche di sei mesi, per i piccoli interventi chirurgici in ospedale. Lo segnalano alcuni pazienti, sottolineando come siamo ancora lontani dal ritorno ai tempi che erano normalmente previsti prima dell’emergenza covid. Tra le cause di questi disagi c’è la carenza di anestesisti. L’Ausl, interpellata al riguardo, fa sapere che si sta facendo tutto il possibile per ridurre i tempi d’attesa e che, per questo, è stata anche avviata una riorganizzazione del dipartimento di Anestesia e rianimazione.

L’articolo di Patrizia Soffientini su Libertà