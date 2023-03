Giovane accoltellato dopo la lite, la Questura chiude un bar per 10 giorni

Dieci giorni di chiusura sono stati disposti dal questore di Piacenza, Ivo Morelli, per un locale di viale Dante a Piacenza. Il provvedimento, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è arrivato in seguito a una serie di controlli.

Dall’inizio del 2023, gli accertamenti hanno permesso di appurare che il locale “è un luogo abituale di aggregazione di soggetti con precedenti penali per spaccio, reati contro il patrimonio e altro”.

L’ultimo episodio riguarda il ferimento di un giovane straniero avvenuto il 24 febbraio. Quando la polizia è intervenuta, l’uomo era accasciato a terra e al pronto soccorso è stata riconosciuta una prognosi di 18 giorni. Dagli accertamenti è emerso che la lite era iniziata nel dehor del bar.

Per quell’episodio, due uomini sono stati denunciati dalla Squadra mobile della polizia per minaccia e lesioni aggravate in corso.