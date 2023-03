Amore online, ma è una truffa: piacentina spedisce 48mila euro a finto militare

L’ha conosciuto (ha creduto di conoscerlo) sul web, e post dopo post, foto dopo foto, si è innamorata. Lui, militare in qualche angolo del mondo e impossibilitato ad accedere ai propri conti bancari (così scriveva), ha iniziato a avanzare richieste di soldi. Sempre più soldi, sempre più insistente. La piacentina è arrivata a sborsare 48mila euro circa prima di convincersi di essere finita nella trappola di sconosciuti truffatori. La donna ha sporto denuncia alla polizia postale, e sul caso le indagini sono ancora in corso.

Il web trappola non risparmia nessuno, secondo i dati forniti dalla polizia postale di Bologna per Piacenza. Il filone delle cyber truffe è purtroppo ampio. Si chiama “trading on line”, nella normalità delle cose è un’operazione di investimenti, ma nei casi che arrivano alla postale si tratta di promesse di rendimenti esagerati, con le vittime che iniziano a spendere cifre anche modeste, e vengono indotte a credere di essere sulla strada giusta del buon guadagno, fino a decidere di mettersi in gioco con cifre sempre maggiori. Ebbene, nel 2021 i piacentini hanno perso così (le indagini sono in corso) 237mila euro, e altri 218mila euro hanno preso il volo nell’anno appena terminato, quasi mezzo milione di euro in due anni. Tra costoro c’è un pensionato piacentino che ha deciso di investire così il suo Tfr e che non ha più rivisto, per ora, i suoi 40mila euro.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’