“Nessuna mancanza da parte nostra”. Il Piace risponde alle accuse del Novara

“In merito ai fatti di ieri circa il diverbio sfociato in lite che ha coinvolto un tesserato della squadra ospite e un tifoso del Piacenza Calcio e che ha visto quest’ultimo riportare una vistosa ferita all’arcata sopraccigliare, mi trovo purtroppo a dover respingere l’accusa di una gestione inadeguata della sicurezza e tengo a precisare che alla fine della partita il calciatore della squadra ospite si è recato per sua libera iniziativa nel piazzale pubblico esterno allo stadio Garilli, luogo in cui sono avvenuti i fatti che hanno visto protagonisti il giocatore e un solo tifoso della squadra di casa” è la controreplica del Piacenza calcio, affidata al dirigente biancorosso Francesco Fiorani, all’accusa mossa dal Novara nelle ore seguenti la colluttazione tra Yohan Benalouane e il supporter del Piace.

“Solo grazie al pronto intervento degli uomini della Questura di Piacenza, che ringrazio pubblicamente, e del nostro servizio d’ordine la situazione non è degenerata e non ha coinvolto altre persone presenti – prosegue Fiorani -. Ci tengo inoltre a sottolineare che il Piacenza Calcio condanna fermamente ogni forma di violenza verbale e fisica e, prendendo le distanze da ogni altra ricostruzione dei fatti fuorviante, ripone piena fiducia nel lavoro che le forze dell’ordine svolgeranno per una ricostruzione fedele e non fantasiosa dei fatti. Da ultimo un ringraziamento anche alla Croce Rossa per le cure prestate e l’assistenza fornita in modo tempestivo al tifoso ferito.”