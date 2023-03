All’oncologo Cavanna la cittadinanza onoraria del Comune di Piacenza

A Luigi Cavanna la cittadinanza onoraria del Comune di Piacenza. Lo ha stabilito la commissione giudicatrice che si è riunita nei giorni scorsi a palazzo Mercanti per individuare le figure insignite della benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia”, destinata stavolta alla memoria di Corrado Sforza Fogliani e Giancarlo Bianchini. Tra le candidature, però, c’era anche quella dell’oncologo Cavanna, presentata dai gruppi di centrodestra insieme ai Liberali e a Stefano Perrucci del Pd, “per l’infaticabile e prezioso lavoro svolto con grande professionalità ed elevata competenza unita a doti di rara umanità ed etica a tutela delle persone e del loro diritto alla cura”. Candidatura, quella di Cavanna, che non ha ottenuto il via libera per la benemerenza civica. Ma a fronte del suo impegno sul territorio, la commissione ha deciso di dare un parere favorevole alla consegna della cittadinanza onoraria, un altro prestigioso riconoscimento indirizzato al noto medico piacentino.

Di recente Cavanna, precursore delle Usca anti-Covid e presidente di Cipomo (il Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri), è andato in pensione e ha lasciato il reparto di oncologia dell’ospedale di Piacenza dopo 43 anni di attività.