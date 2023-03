L’associazione dei tartufai piacentini organizza il corso per ottenere il tesserino

L’Associazione provinciale Tartufai Piacentini organizza il corso per la preparazione al conseguimento del tesserino di raccolta tartufi. Il corso si terrà il prossimo 19 maggio nella casa delle associazioni, in via Musso 5 a Piacenza alle 20.15.

Per informazioni (occorre prenotarsi) è necessario contattare gli organizzatori tramite i numeri 3472420459 oppure 3358064917. Nel frattempo, è stato già approntato il nuovo calendario regionale per la raccolta del tartufo. Si parte il primo giugno con il tartufo estivo e si chiude il primo dicembre con il bianchetto e il tartufo invernale.