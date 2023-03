Stasera riparte Industriando. Bolzoni protagonista. Alle 20.30 su Telelibertà

Stasera torna Industriando. La trasmissione, nata da una collaborazione tra Confindustria Piacenza e Telelibertà, porta i telespettatori all’interno di alcune delle realtà industriali più interessanti del nostro territorio. Andrà in onda ogni giovedì alle 20:05 dopo il TGL: in ogni puntata una diversa protagonista.

Ad inaugurare la stagione è Bolzoni. La storica azienda con sede ai Casoni di Gariga è leader in Europa e ai vertici a livello mondiale nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di attrezzature per carrelli elevatori e soluzioni per la movimentazione industriale. Nata nel 1945 da un’idea dei fratelli Luigi e Livio Bolzoni, che trasformano jeep abbandonate dall’esercito americano in macchine agricole, nel corso degli anni si è specializzata nella movimentazione dei materiali, diventandone riferimento assoluto. Oggi il Gruppo Bolzoni può vantare stabilimenti produttivi in Italia, Germania, Finlandia, America e Cina.

“Abbiamo ancora fame e voglia di crescere, puntando forte sul settore ricerca e sviluppo – spiega il presidente Roberto Scotti -. Abbiamo aperto un nuovo centro appositamente dedicato allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie. Il futuro? Dipenderà dalla capacità dell’azienda di lavorare sui costi e sull’innovazione, espandendosi su più mercati. Cercare di capire le esigenze dei clienti e anticiparle, provvedendo con nuove attrezzature su misura”.

Nella puntata di Industriando, oltre alla storia, verranno raccontati lati inediti dell’azienda. Una eccellenza nel proprio ambito di competenza a livello internazionale che, da Gariga, coordina una rete mondiale di stabilimenti e contatti commerciali.