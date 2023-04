Al Capitolo bambini autistici alla scoperta dei mezzi di forze dell’ordine e pompieri

A bordo dei mezzi di forze dell’ordine e vigili del fuoco per conoscere il loro lavoro da vicino. Un’occasione speciale per le famiglie coinvolte da “Piacenza in blu”, associazione per persone con disabilità intellettiva o relazionale: l’iniziativa si è svolta oggi pomeriggio nella frazione del Capitolo, all’interno del centro sportivo “Aldo Aonzo” in via Bresciani, nell’ambito della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo in programma domani. “Questa manifestazione è un tassello essenziale verso la piena inclusione nella quotidianità dei nostri bambini” rimarca la presidente di “Piacenza in blu” Laura Pedretti. Così il moto club “Lampeggianti blu”, in collaborazione con l’azienda Nordmeccanica, ha proposto due ore di svago per i giovani con disturbi dello spettro autistico. Presenti i mezzi di polizia stradale, polizia municipale e vigili del fuoco. L’evento è stato reso possibile con la collaborazione dell’associazione “Amici del Capitolo” che ha aperto le porte dell’area attrezzata.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà