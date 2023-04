Nel bar cerca di vendere coltelli ma non ha la licenza: giovane denunciato

Entrato in un bar di San Nicolò, aveva mostrato coltelli da cucina ed attrezzatura per capelli, ma non si è accorto che nei pressi del locale c’erano i carabinieri, che lo hanno fermato e denunciato per ricettazione. Si tratta di un 23enne domiciliato in provincia di Milano.

Il giovane non aveva alcuna licenza per esercitare la vendita e non aveva alcun documento che attestasse una lecita provenienza della merce, che è stata quindi sequestrata.