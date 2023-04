Fiamme dal camino di un palazzo in piazza Paolo, intervengono i vigili del fuoco

Un principio di incendio a una canna fumaria di un palazzo in piazza Paolo a Rivergaro è stato spendo dai vigili del fuoco. Nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile i residui all’interno del camino hanno preso fuoco e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero propagarsi. In pochi minuti hanno provveduto a spegnerlo, a raffreddare e ripulire la canna fumaria, che non ha riportato lesioni. Nessun danno particolare neppure al tetto.

