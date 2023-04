Rivergaro, lavori in partenza alla Casa del Popolo. Al secondo piano sala consiliare

Addio alla “discutibile” pedana di accesso ai disabili dalla facciata principale e lavori il più possibile rispettosi della stagione turistica estiva: ecco le novità più importanti dei lavori di recupero della Casa del Popolo di Rivergaro da 600mila euro, finanziati in massima parte dalla Regione. Si dovrà rendere nuovamente funzionale il secondo piano dell’edificio e abbellire tutta la zona esterna, fontana compresa. L’avvio del cantiere è previsto per il mese di maggio.

I lavori sono stati affidati alla ditta piacentina Impredima Srl ma per vedere gli operai in movimento bisognerà aspettare almeno un mesetto. Nei giorni scorsi, la progettista e direttrice dei lavori Annalisa Tinelli ha incontrato il sindaco di Rivergaro Andrea Albasi e gli altri amministratori per condividere assieme il cronoprogramma di quest’opera importante.

I tempi restano piuttosto stretti perché i lavori dovranno essere ultimati entro la fine del 2023.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI