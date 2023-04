Campus scolastico di Castel San Giovanni: “Serve un cancello automatico”

Serve un cancello automatico per “isolare” l’area frequentata dagli studenti dal via vai di esterni, aule climatizzate e pareti divisorie per la nuova palestra. Sono alcune delle richieste che i dirigenti del campus scolastico superiore di via Nazario Sauro (Polo Volta e Marcora) di Castel San Giovanni hanno manifestato in occasione di un incontro con la presidente della Provincia, Monica Patelli e il sindaco Lucia Fontana. Una della criticità è la chiusura dell’area che racchiude gli istituti superiori, per evitare l’ingresso di sconosciuti e di malintenzionati (lo scorso anno vennero rubati computer al Marcora). La Provincia, ha assicurato il responsabile Roberto Dacrema, ha richiesto i preventivi per automatizzare il cancello principale. Altro tema la climatizzazione degli spazi. “In estate alcune aule sono un forno – ha rilevato Favari – è necessario un minimo di climatizzazione, almeno in alcuni ambienti”.

