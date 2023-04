Informatica di base: “Fabbrica & Nuvole” organizza un nuovo corso

Alfabetizzazione digitale. La sede dell’associazione “Fabbrica & Nuvole” è pronta per ospitare ancora una volta il corso di informatica base. Già lo aveva fatto lo scorso anno e stavolta si ricomincia: i volontari dell’ex preside Bernardo Carli si mettono a disposizione per insegnare i rudimenti dei programmi di videoscrittura e calcolo (ossia word ed excel), ma anche l’apertura di una casella di posta elettronica e le modalità con cui cercare e trovare le informazioni su internet. Concetti banali – si dirà – ma non per chi non è nativo digitale e si ritrova a confrontarsi con il web in età più avanzata. ll corso di formazione di informatica di base che si svolgerà nei locali dello “Spazio 177” in via Roma 177. Per info è possibile contattare il numero 335.1335661 dal lunedì al venerdì.

