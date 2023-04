Nuovo Pronto soccorso o riabilitazione cardiologica? Riflessione sanità a Castello

Procedere con il nuovo Pronto Soccorso oppure usare i quattro milioni di euro per creare a Castel San Giovanni una riabilitazione cardiologica? La domanda è rimbalzata, a sorpresa in commissione sanità a Castel San Giovanni. Il sindaco, Lucia Fontana, ha annunciato la volontà dell’Ausl di “aprire una riflessione” circa la costruzione del nuovo Pronto Soccorso. La volontà di realizzarne un nuovo per il nosocomio castellano venne annunciata nell’ottobre del 2020 dall’allora ministro Roberto Speranza. Nel frattempo guerra e pandemia hanno rivoluzionato il mondo, anche quello sanitario. Il ragionamento quindi è: a due anni e mezzo di distanza da quell’annuncio, conviene ancora spendere quei soldi per un nuovo Pronto soccorso? “Il nostro Pronto soccorso – ha detto il sindaco Lucia Fontana riferendo le tesi dell’Ausl – certamente non verrà riaperto h24. Almeno per i prossimi otto anni ci viene detto che dovremo arrangiarci con quel che c’è, e questo come risultato di decenni di politiche sanitarie miopi”. “Ora ci viene chiesto: – ha riferito Fontana – insistiamo con il volere un nuovo Pronto soccorso, oppure dirottiamo quelle risorse per dare una specializzazione in più all’ospedale ad esempio con una riabilitazione cardiologica che eviterebbe il ricorso a Ponte dell’Olio o Montescano?”. Il dibattito è aperto.

