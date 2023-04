I 300 espropri della statale 45: tre giorni per chiarire i dubbi dei cittadini

Un giorno a Rivergaro (il 4 maggio) e altri due a Travo (il 5 e 6 maggio) per un confronto “faccia a faccia” , per venti minuti, tra un tecnico Anas e ogni singolo cittadino che, lo scorso 29 marzo, ha ricevuto la lettera di avviso di esproprio per realizzare la nuova Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca. Ci saranno almeno tre giorni per chiarire tutti i dubbi e le tante perplessità dei cittadini sul caso dei trecento cosiddetti “espropri selvaggi”, comunicati ai cittadini nonostante siano ancora in corso apparenti modifiche all’opera. Lo ha spiegato, dopo il suo incontro con i dirigenti Anas e il commissario straordinario Aldo Castellari, il sindaco di Travo Lodovico Albasi: proprio a Travo, giovedì sera, in una sala polivalente gremita, il comitato spontaneo “Residenti e Uniti” si è confrontato dopo gli ultimi sviluppi della spinosa vicenda legata all’ammodernamento della Statale.

