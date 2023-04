Castello, gli studenti del Volta ricordano i fratelli Cervi con sette targhe

I ragazzi del liceo Volta hanno adottato idealmente i sette fratelli Cervi, uccisi a colpi di fucile il 28 dicembre del 1943 nel Poligono di Tiro di Reggio Emilia per non essersi allineati al regime fascista. Nella piazzetta in zona Poste, intitolata proprio ai fratelli Cervi, gli studenti del liceo hanno scoperto sette targhe, una per ogni albero dedicato ad ognuno dei fratelli. Ogni targa porta impresso il nome di uno dei fratelli: Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore.

La cerimonia ha chiuso la tre giorni di eventi che amministrazione comunale e Anpi hanno dedicato alla Festa della Liberazione. “Vi invito a cogliere la storia di questa famiglia – ha detto il sindaco Lucia Fontana – che rappresenta l’essenza vera di quella che fu la Resistenza”.