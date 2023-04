Studenti dell’Isii Marconi visitano i caccia di Cameri. Prima volta nella storia

Studenti del’ISII Marconi di Piacenza in visita al reparto manutenzione dell’aeronautica militare. Per la prima volta una scolaresca è stata ammessa all’interno dello stabilimento FACO di Cameri (Novara) dove vengono assemblati i modernissimi caccia Joint Strike Fighter-F35.

Opportunità davvero unica quella offerta dall’Aeronautica Militare Italiana agli studenti della 4° O Meccanica dell’ISII Marconi di Piacenza. I ragazzi, nella giornata odierna, hanno potuto visitare l’aeroporto di Cameri, in provincia di Novara, comandato dal colonnello Alessandro Pavesi. La struttura in passato ha ospitato vari reparti aerei, ultimo dei quali fu il 53° Stormo, sciolto il 28 luglio 1999. Oggi invece è sede del 1° Reparto manutenzione velivoli ed anche di uno stabilimento “FACO” (Final Assembly and Check-out) di proprietà del governo italiano, gestito da Leonardo, che si occupa della produzione di componenti alari e dell’assemblaggio finale degli F35. Da meno di un anno, negli appositi hangar, viene inoltre svolta la manutenzione del super jet prodotto dalla Lockheed Martin (anche per conto di altre aeronautiche europee).

E’ la prima volta in assoluto che una scolaresca viene ammessa all’interno di questa struttura strategica e “super protetta” che si estende su un’area di cinquecentomila metri quadrati di cui duecentomila coperti, dando lavoro a oltre mille dipendenti impegnati nell’assemblaggio del Joint Strike Fighter F35. Scortati da personale militare e da addetti della sicurezza aziendale gli studenti piacentini hanno potuto così vedere alcune delle fasi di produzione delle ali del caccia ma anche un F35 completo. In precedenza, dopo una breve panoramica sui compiti e ruoli dell’aeronautica militare, ad opera del tenente colonnello Alberto Di Carlo, gli studenti della IV O hanno visitato il RMV (reparto manutenzione velivoli). Grazie anche alle coinvolgenti spiegazioni dei responsabili, i ragazzi hanno apprezzato la gigantesca “officina” dove vengono riparati gli aerei militari italiani ed hanno potuto vedere da vicino un Tornado, velivolo che per lungo tempo ha operato presso la base di San Damiano. Accompagnati dai docenti Matteo Ubertini ed Andrea Azzali gli studenti dell’ISII Marconi hanno visitato il museo che ospita alcuni degli aerei storici che hanno servito sotto la bandiera dell’aeronautica italiana, pattugliando i cieli del nostro paese. Chissà che, affascinato dalla visita odierna, qualcuno dei ragazzi non decida di intraprendere la carriera militare nell’Arma Azzurra, magari proprio nei reparti tecnici.