Castel San Giovanni: due giorni di fiori, body balance e bagni di bosco con Floravilla

Oggi, sabato, e poi di nuovo domani, domenica. nel parco di Villa Braghieri a Castel San Giovanni si tiene Floravilla. La mostra mercato del florovivaismo ospiterà una sessantina tra florovivaisti, artigiani, associazioni, scuole. Un’ala sarà dedicata a Florabimbi con percorsi sensoriali e animazioni. L’area ristoro sarà in zona piscina, mentre Villa Braghieri sarà aperta per le visite al pubblico. Tra gli eventi in programma ci sono dimostrazioni di potatura, lezioni di yoga nel parco, incontro con naturopati ed esperti nella cura di bonsai, roseti e piante officinali. Ci si potrà dedicare all’esercizio fisico con esperti di body balance e bagni di bosco nell’area del Ballottino di Sarmato. L’elenco completo delle attività con gli orari è disponibile su www.prolococastello.com

