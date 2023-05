Furto nella notte in un negozio di via Roma, rubati 5.600 euro e alcolici

In vent’anni in via Roma il suo market non aveva mai subito un furto. Almeno fino a qualche giorno fa quando si è trovato la porta scassinata sul retro del negozio, l’incasso da oltre cinquemila euro sparito come una quindicina di bottiglie di superalcolici. Il commerciante in questione si chiama Paramjit Singh, è indiano e insieme al figlio Gurpeer gestisce una piccola attività al civico 193 di via Roma: nel suo negozio si trovano frutta fresca e secca, patatine, biscotti, tante spezie, bibite e piccola oggettistica.

I ladri però, oltre all’incasso conservato in un cassetto del bancone, si sono mostrati interessati ai superalcolici e alla frutta secca: “Mi hanno rubato 5.600 euro, ma anche quindici bottiglie di alcolici per un valore di circa trecento euro, venti pacchi di frutta secca che complessivamente costavano 250 euro – spiega il commerciante – e poi si sono pure portati via le chiavi della mia macchina”. Il furto è avvenuto nella notte, ma Singh se ne è accorto solo la mattina successiva.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’