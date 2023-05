“Il suo sorriso sarà sempre con noi”. In centinaia al San Giuseppe per ricordare Cavo

Emozione, sport, divertimento. Un pomeriggio tra amici uniti nel ricordo di Andrea Cavanna, tragicamente scomparso il 13 febbraio 2022 a causa di un incidente avvenuto nel centro di Podenzano.

Insieme per Cavo. Amici e tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Andrea si sono ritrovate al campo sportivo del San Giuseppe per ricordare un ragazzo strappato troppo presto alla vita. Impossibile dimenticarlo. Nel pomeriggio di sabato centinaia di persone si sono riversate in via Gianelli. Stand gastronomici, musica e due campi da calcio dove San Giuseppe, Podenzano, Libertas, Real Suzzano e la formazione “Gli amici del Cavo” si sono affrontate celebrando lo sport che Andrea praticava sin da bambino. “Siamo cresciuti insieme, Andrea è un fratello per me” le parole di Corrado Minali che quest’anno ha militato nelle fila della Libertas. Grande commozione anche da parte di Luca Donati, capitano e bandiera del San Giuseppe che ricorda: “Andrea è stato subito accolto nella nostra grande famiglia, era un ragazzo d’oro. Lo ricorderemo sempre”.

“Portiamo il sorriso di Andrea a ogni nostra partita, Il Cavo è un esempio per noi e lo sarà per le future generazioni” il commento di Marco Balordi, in rappresentanza del Real Suzzano. All’evento hanno partecipato anche i famigliari di Andrea ai quali è stato donato un quadro con raffigurati cinque ragazzi con le maglie di colore diverso che guardano verso il cielo, verso Andrea. “Insieme per Cavo” è un torneo dove i risultati delle partite lasciano il posto agli abbracci, all’emozione e ai ricordi di chi ha saputo lasciare un’impronta del suo passaggio. Il numero 6 di Andrea è stampato indelebilmente, oltre che nelle maglie, anche nei cuori dei suoi amici e il boato dei fuochi d’artificio finali è lì a testimoniare la voglia di continuare a ricordare. Appuntamento quindi all’anno prossimo, Insieme per Cavo.