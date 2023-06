La Pubblica assistenza Croce Bianca a Forlì per liberare le strade da fango e detriti

Prosegue l’impegno degli operatori piacentini di Anpas nelle terre emiliano-romagnole colpite dall’alluvione. Proprio in queste ore una squadra della Pubblica assistenza Croce bianca è tra le strade di Forlì per ripulirle da fango e detriti. Tra di loro anche la consigliera comunale Gloria Zanardi. “La situazione in certe zone è ancora molto critica – spiega il coordinatore provinciale di Anpas Paolo Rebecchi -. Il nostro lavoro continuerà ancora per un mese nel quale rimarremo a disposizione delle popolazioni colpite”.

In totale sono 1.573 i volontari di Protezione civile ancora impegnati per affrontare le conseguenze dell’emergenza: 601 provengono dalle organizzazioni nazionali di volontariato, 319 dall’Emilia-Romagna e 653 dalle colonne mobili di altre regioni. Ancora presenti e operativi nel ravennate 39 volontari attivati nell’ambito del meccanismo europeo di mobilitazione (Dipartimento nazionale di Protezione civile): 25 provenienti dalla Slovacchia e 14 dal Belgio.