Lanterne in cielo per Enrico e centinaia in corteo silenzioso. Il fratello Ehlam in lacrime

Centinaia di persone hanno partecipato al corteo silenzioso voluto dagli amici di Enrico Aliaj, morto venerdì sera nella sua casa di Pontedellolio per un colpo di arma da fuoco. Palloncini bianchi, lanterne, e due striscioni: “Sarai per sempre il nostro Enri”, e “Non ti dimenticheremo mai”. Altri ancora hanno scritto su un cartello: “Ti ricordiamo per quello che sei. Non per quello che pensano”. Al corteo, partito dalla chiesa di San Giacomo ieri 6 giugno e arrivato al campo sportivo del paese, erano presenti anche il fratello Ehlam, indagato per la morte del ventenne, e il sindaco Alessandro Chiesa.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’