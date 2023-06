Manifestazione dei sindacati per la sanità, Pd: “Serve riforma profonda”

Il PD di Piacenza a sostegno delle organizzazioni sindacali in difesa della sanità pubblica. “Il persistere della grave crisi del Sistema sanitario Nazionale in particolare per l’insufficienza delle risorse, ha indotto alcune articolazioni della società civile ad attivarsi per reclamare maggiore attenzione per la salute degli italiani”. In questo quadro il giorno 15 giugno le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria hanno organizzato una manifestazione pubblica a carattere regionale “per sollecitare la politica a prendere contezza della necessità di difendere e salvare il servizio sanitario pubblico e universale, così come declinato dall’art. 32 della Costituzione”.

“La Federazione provinciale di Piacenza del Partito Democratico aderisce con convinzione all’appello dei promotori della manifestazione – si legge nella nota – condividendo anche l’osservazione che per la prima volta nella storia cittadini, pazienti e medici e sanitari, necessariamente sono chiamati ad unirsi, perché la sanità non è un affare che riguarda direttamente solo i professionisti. E non riguarda solo uno schieramento politico, il nostro, che pure ha sempre mostrato attenzione per questo tema: non si tratta di una battaglia identitaria o ideologica, ma della difesa di una delle conquiste di civiltà più importanti del secolo scorso, la certezza di poter accedere alle cure quando necessarie, che riguarda veramente tutti al di là degli orientamenti politici”.