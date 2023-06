Ad Agazzano l’ultimo saluto a Stefano Gatti: “Ha vissuto con passione e generosità”

La chiesa di Agazzano gremita, sulla bara una sua foto mentre esultava allo stadio, ovviamente la maglia e due sciarpe dell’amato Piace.

Si è celebrato così l’ultimo saluto a Stefano Gatti, l’imprenditore che si è spento ieri a soli 73 anni dopo aver lottato contro una grave malattia. Un lungo e affettuoso applauso ha accompagnato l’uscita del feretro della chiesa, quasi a confermare le parole di Padre Fabrizio Boselli durante il funerale: “Stefano ha vissuto con grande passione e generosità verso la sua comunità, chi lo ha conosciuto segua questo solco che ha tracciato”.

In prima fila i fratelli Marco e Francesco, la moglie Paola e tutti i familiari, in chiesa e sul sagrato i vertici del Piacenza Calcio e gli amici di una vita spesa tra il lavoro, lo sport e le tantissime iniziative che Gatti aveva sempre sostenuto con quello spirito tutto piacentino che aveva sempre portato anche in giro per il mondo nelle sue fortunate esperienze imprenditoriali.

Il feretro è stato portato al cimitero di Agazzano, nella cappella di famiglia.

Al termine della cerimonia il fratello Marco, trattenendo a stento le lacrime, ha preso la parola: “Oggi sarebbe molto contento per i tantissimi attestati di stima che gli sono arrivati in questi giorni, ringrazio tutti voi che lo avete ricordato. Lui mi avrebbe detto: “Picin, siamo partiti senza niente e guarda cosa siamo diventati. Questo era Stefano”.

All’esterno della chiesa gli ultras biancorossi lo hanno salutato con uno striscione e hanno posato una maglietta della Curva Nord sul feretro.