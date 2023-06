Addio a Stefano Gatti, imprenditore e per anni presidente onorario del Piace

Se n’è andato all’alba di sabato 17 giugno – portato via da un brutto male contro il quale stava combattendo ormai da tre anni – Stefano Gatti, imprenditore e per lungo tempo (dal 2012 al 2020) presidente onorario del Piacenza Calcio, squadra alla quale era legatissimo. Gatti, 73 anni, aveva preso in mano il club nell’epoca del post-fallimento, rilanciando le ambizioni della società biancorossa e completando un’incredibile cavalcata dall’Eccellenza alla Serie C, con tanto di Serie B sfiorata nel 2019. Fuori dallo stadio, di fatto la sua seconda casa, Gatti è stato un brillante imprenditore, creando la Steel Acciai ora guidata dal fratello Marco. Conosciutissimo in città, ha sempre sostenuto con impegno ed entusiasmo lo sport piacentino, dal basket al rugby, passando per la pallavolo fino alla sua vera grande passione: il calcio, sempre a tinte biancorosse.

