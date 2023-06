Individuato e denunciato l’autore della violenta aggressione a Bisceglia

La Squadra Mobile della questura ha individuato l’autore della pesante aggressione avvenuta ieri al Capitolo ai danni di Vito Paolo Bisceglia, l’uomo che aveva eletto la fermata del bus come sua dimora temporanea. Si tratta di un sessantenne piacentino, denunciato per lesioni gravissime.

Inoltre, con provvedimento del questore, all’uomo sono state ritirate le armi legittimamente detenute. Infine, la Divisione Anticrimine della Questura ha proceduto a notificare il cosiddetto Daspo Willy, inibendogli l’accesso agli esercizi pubblici insistenti nella zona della violenza, per la durata di anni due.

Sembrerebbe che alla base dell’aggressione vi siano futili motivi.

Bisceglia è ancora ricoverato in ospedale in condizioni gravi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà