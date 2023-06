Violenta aggressione all’uomo che viveva alla fermata dell’autobus

Brutale aggressione ieri al Capitolo ieri.

A finire in rianimazione è stato Vito Paolo Bisceglia, 59 anni, salito alla ribalta nei giorni scorsi per una singolare protesta: acquistata una casa all’asta e nell’impossibilità di entrarci per il rifiuto degli occupanti di andarsene, aveva allestito la sua camera da letto alla fermata del bus.

Misteriosi i motivi dell’aggressione che è avvenuta verso le 14.00 e che a quanto pare ha avuto parecchi testimoni. Bisceglia ha subito l’asportazione della milza e la frattura di vertebre e costole.

