Rivergaro, il Consiglio di Stato mette la parola fine sul “trasloco” delle antenne

“Inammissibile il ricorso presentato dal privato contro la delocalizzazione delle antenne della telefonia mobile da via Corbellini al nuovo sito in località Vej”. E così il Consiglio di Stato, dopo una serie di ricorsi e appelli, ha messo la parola fine sul “trasloco” delle famigerate antenne dal quartiere del Pereto di Rivergaro, dove per anni i cittadini e il comitato “Oltre l’Antenna” hanno combattuto perché i ripetitori venissero posizionati lontani dalle abitazioni. Nei giorni scorsi, è arrivata la sentenza che dà ragione al Comune, a Vodafone Italia (il gestore interessato dallo spostamento) e l’Istituto per il Sostentamento del Clero (proprietario originario del terreno dove le antenne sono state trasferite). La decisione risale al 14 aprile 2023 ma è stata pubblicata solo nei giorni scorsi. Può considerarsi a tutti gli effetti l’atto finale di una serie di battaglie legate alle antenne rivergaresi in circa vent’anni.

