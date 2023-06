Via ai lavori nelle materne di Gragnano: trasloco forzato a Casaliggio per i bambini

Partiranno a luglio i lavori di sistemazione e adeguamento sismico delle scuole dell’infanzia di Gragnano, in via Carella. E siccome i lavori non dureranno meno di un anno, scatta il trasloco forzato per i piccoli ospiti: saranno trasferiti a Casaliggio, ospitati dalle suore Scalabriniane, dove si sta già lavorando per adeguare gli spazi a disposizione dei nuovi ingressi. Sono le novità più rilevanti legate al progetto di riconversione degli spazi della struttura, curato dallo studio tecnico Pancini, che è stato illustrato nei giorni scorsi ai genitori dei bambini interessati, con la partecipazione di insegnanti e della dirigente scolastica Elena Camminati.

I lavori riguarderanno l’intero complesso: dalle vecchie scuole degli anni Trenta ai fabbricati degli anni Sessanta fino alle ultime aggiunte del 1977. L’idea è di uniformare l’intero spazio e di procedere con l’adeguamento sismico delle strutture, la sostituzione dei serramenti, l’allargamento delle aule (affinché possano ospitare ognuna 28 bambini) con la creazione di un’unica zona di accesso in comune, nuovi bagni (uno anche per disabili) e una generale ridistribuzione degli spazi per evitare, ad esempio, di dover transitare nella zona riposo per raggiungere refettorio e cucina. Ci sarà un nuovo vano scala con ascensore e una nuova aula (per una quarta sezione o laboratori) sarà ricavata nell’attuale solaio. Saranno invece mantenuti gli ingressi attuali alla struttura da via Roma e via King e la piccola cappella presente al piano terra potrebbe essere utilizzata dalla cittadinanza anche oltre gli orari di apertura delle scuola. I lavori sono stati affidati alla ditta Marzano Building Srl e i lavori sono imminenti, per concludersi entro l’anno scolastico 2024-2025.