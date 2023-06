Gragnano, al via il cantiere per migliorare la connessione internet, 820 civici connessi

Sono in partenza a Gragnano Trebbiense I cantieri di Open Fiber nell’ambito del “Piano Italia 1 Giga”: il progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza attraverso il bando indetto da Infratel. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s.

“Nelle prossime settimane la cittadinanza potrà subire alcuni disagi per la realizzazione dei lavori. Ce ne scusiamo” – commentano il sindaco Patrizia Calza e l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Schiavi -. Tuttavia occorre ricordare che si tratta di lavori molto importanti ai fini di una maggiore competitività del nostro territorio e per le ricadute, in termini di fruibilità di servizi, da parte di tutti i cittadini, senza costi a loro carico o a carico dell’amministrazione comunale e quindi della fiscalità generale”.

“Grazie alla proficua collaborazione con il Comune, a Gragnano possiamo avviare i cantieri per realizzare l’infrastruttura a banda ultralarga del ‘Piano Italia a 1 Giga’ – sottolinea Sabato Basso, Field manager di Open Fiber -. Nel Comune connetteremo oltre 820 civici attraverso un’infrastruttura che si svilupperà per circa 38 chilometri. E-commerce per le attività locali, streaming in HD, l’Internet of Things, l’e-health, il cloud computing e ancora applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il monitoraggio ambientale, la gestione dell’illuminazione pubblica, sono solo alcuni dei numerosi benefici e servizi di cui potranno usufruire cittadini, imprese ed Amministrazione comunale con una connessione che potrà arrivare ad una velocità di 10 Gigabit per secondo”.