Insediato il nuovo consiglio generale di Confindustria, Rolleri: “Grazie alle imprese”

Si è riunito ieri per la prima volta, lunedì 10 luglio, il nuovo Consiglio generale di Confindustria Piacenza, espresso dalle aziende associate nell’ultima assemblea annuale dell’8 giugno. In carica fino al 2027, il Consiglio Generale rappresenta l’organo “parlamentare” di Confindustria Piacenza. Oltre ai membri elettivi espressi dall’Assemblea e dalle Sezioni merceologiche, vi partecipano di diritto il presidente, i vicepresidenti in carica, i componenti del consiglio di presidenza e gli ultimi quattro Past President.

I volti nuovi – rappresentanti delle proprie aziende – vanno a comporre l’organo associativo. “Ringraziamo le imprese associate per il loro supporto e disponibilità a fornire il proprio contributo all’interno di quello che è un organo fondamentale per la nostra associazione”, le parole del presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri.

