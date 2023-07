Grande paura ieri mattina per i proprietari di un’abitazione di Case Leoni, nel comune di Rivergaro. I residenti sono stati svegliati da alcuni rumori provenire dal bosco e, uscendo sul balcone, hanno visto due lupi intenti a sbranare un daino pochi metri sotto il balcone della loro abitazione, per poi allontanarsi tra gli alberi con in bocca la preda.

