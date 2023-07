“Migliorare il benessere degli anziani grazie alla natura”: ortoterapia a Fiorenzuola

Profumo di spezie ed erbe aromatiche nel giardino degli alloggi protetti della Fondazione Verani Lucca Onlus di Fiorenzuola. Profumo e aromi, insieme a tanta socialità, sono i frutti del progetto di Ortoterapia avviato quest’anno, che ha coinvolto una decina dei quasi quaranta anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti che vivono in questi mini appartamenti con servizi, creati vent’anni fa proprio accanto alla residenza sanitaria assistenziale Verani, in un’area verde che ha conservato piante e alberi all’esterno. Gli anziani che vivono nei mini alloggi possono così godersi non solo la zona del cortile ma anche quella del prato ombreggiato che, durante la giornata, è fruibile anche dalle persone esterne.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ